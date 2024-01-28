Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Birol Aydın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(İstanbul'un sorunları) Ümit ediyorduk ki bu dertler, bu problemler yeni gelen arkadaşlar vasıtasıyla düzelir, geride kalır. Ama maalesef bu beklentilerimiz, arzu ettiğimiz neticeleri doğurmadı." dedi.

AA'da yer alan habere göre Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı tanıtım toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İstiklal Marşı okunduktan sonra video gösterimi yapıldı.

İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın açılış konuşmasının ardından partinin İBB Başkan adayı Birol Aydın takdim edildi. Aydın, yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşamanın zorlaştığını, bu şehirde en temel meselenin deprem riski olduğunu söyledi. İstanbulluların kendilerine dayatılmaya çalışılan seçeneklere mecbur olmadıklarını ifade eden Aydın, bu nedenle "Başka bir İstanbul mümkün" sloganıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

REKLAM

Küreselcilerin İstanbul planlarını sadece kendilerinin bozabileceğini savunan Aydın, "Bugünden itibaren 'Haydi Bismillah' diyerek sahaya çıkacak ve farkı her geçen gün kapatacağız. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt dolaşarak insanlarımızla buluşacağız. Bugünden itibaren bizim için durmak yok, dinlenmek yok. Her şey tertemiz bir İstanbul için." diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İktidarın ve ana muhalefet partisinin İBB adaylarının İstanbul'un sorunlarını çözemeyeceğini öne süren Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Birol Aydın, şunları söyledi:

"Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu'na sesleniyorum. Beş yıl önce göreve gelirken trafik yükünü ve toplu taşımada, ulaşımda yoğunluğunu azaltacağınızı iddia etmiş, insanımıza bu yönde vaatlerde bulunmuştur. Ancak bu 5 senede trafik problemi çözülmedi, trafikte kalma süresi azalmadı. Bu şehirde 5 yıl önce de İstanbullular çeşmeden su içemiyorlardı, 5 yıl geçti, sandığa gidiyoruz, yine insanlarımız çeşmeden su içemez durumdalar. Sahipsiz başıboş köpeklere dair tek bir somut adım atılmadı. Deprem riski için tüm binaların kontrol edileceğini söylemiştiniz. Ancak daha yüz binlerce binaya bir tek belediye elemanı uğramadı. Şimdi 16 milyonun sizlere verdiği hizmet süresinin artık sonuna geldik. Şunu çok net ifade ediyorum. İstanbul'un sizlerle kaybedecek bir 5 yılı daha yok."