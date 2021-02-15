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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketlerSabancı'dan sıfır emisyon hedefi
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Sabancı'dan sera gazı emisyonunda 'Net Sıfır' hedefi

Sabancı Holding, sera gazı emisyonlarında 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır’ hedefi koydu. Sürdürülebilirliği temel almayan yaklaşımların dünya ekonomisinde artık hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını belirten Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, "Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişimsel olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alırken, bu yaklaşımı baştan aşağıya topluluğumuzun her bir şirketine, her bir birimine entegre ediyoruz. Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik. Hedefimiz tüm Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak. En geç 2050’de, “Net Sıfır Emisyon” da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi

Sabancı'dan sıfır emisyon hedefi
HABERTURK.COM

Sabancı Holding, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşmayı amaçladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, topluluğun, ayrıca “sıfır atık” hedefi ile de çalışmaya devam ederek, döngüsel iş modeli uygulamalarını artırdığı ve süreçlerini gözden geçirdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirliği temel almayan yaklaşımların dünya ekonomisinde artık hiçbir geçerliliği bulunmadığının altını çizdi.

Alper, "Sürdürülebilirlik bizim için sadece belli aşamalarda hassasiyet gösterdiğimiz, ‘Biz de varız’ dediğimiz bir konu değil. Aksine, toplumda öncü role soyunduğumuz ve kendimizi gelişim için sürekli zorladığımız konulardan birisi. Sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve yönetişimsel olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alırken, bu yaklaşımı baştan aşağıya topluluğumuzun her bir şirketine, her bir birimine entegre ediyoruz. Bu kapsamda topluluk vaadimizi tekrar gözden geçirme kararı aldık ve yöneticilerimizle birlikte bir çalışma yaptık. Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak değiştirdik" şeklinde konuştu.

2020'deki sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Cenk Alper, "Geçtiğimiz dönemde bir yılda tükettiğimiz suyun yüzde 20’sini geri kazandık, enerji ve emisyon yoğunluğumuzu yüzde 20 azalttık. Atık su miktarımızı ise topluluk genelinde birkaç yıl içinde yüzde 17 azalttık. Plastik kirliliği ile mücadeleyi amaçlayan İş Dünyası Plastik Girişimi’ne de dahil olarak ilk imza atan topluluklardan biri olduk. Hedefimiz tüm Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü kullanarak sınırlarımızı zorlamak ve gitmek istediğimiz yere mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak. En geç 2050’de, “Net Sıfır Emisyon” da dahil tüm hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu konuda yol almaya başladıkça, bugün imkânsız gibi gözüken çoğu hedef için, ufuk çizgisi daha da görünür olacak" dedi.

'HEDEFİ KOYMAK DÖNÜŞÜMÜ BAŞARMANIN İLK ADIMI'

COVID-19 pandemisinin, dünyanın küresel bir kriz karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur da, "Özellikle iklim krizinin çözümü için yavaş hareket etme lüksümüz yok. Hedefi net koymak, bu dönüşümü başarmanın ilk adımı. Tüm şirketlerimiz ile birlikte, topluluğumuz için kapsamlı bir yol haritası çalışması gerçekleştirdik. Bu yol haritası içinde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere belirlenmiş 100’ün üzerinde aksiyon ve inisiyatif var. Bu yol haritası sadece iklim krizine yönelik aksiyonları değil, insana ve topluma değer yaratma odaklı birçok hedefi de içeriyor. Bu aksiyonların tamamını dönemsel göstergelerle takip edeceğiz, hedeflerimize yönelik gerçekleşmeleri ve performansımızı, sistemlerimiz ile sürekli gözden geçirerek çıtayı sürekli yukarı taşımak için çalışacağız" dedi.

WBSCD’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR

Verilen bilgiye göre, Sabancı Topluluğu 6 şirketiyle Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) Türkiye’yi temsil eden Sabancı Holding, aynı zamanda konseyin sürdürülebilir finans konusunda çalışan küresel ‘CFO Ağı’nın da bir parçası konumunda.

Sabancı Holding, WBCSD’nin Türkiye’deki temsilcisi ve iş ortağı olan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alıyor.

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