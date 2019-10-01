Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oldukça keyifli oldukları gözlenen Saddettin Saran - Emina Jahovic çifti, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bir süre sonra bulundukları mekandan el ele ayrılan aşıklar, gazetecilerin bu sene sonuna doğru evleneceklerine dair çıkan heberleri sorması üzerine, sessizliklerini korudular.
Ailelerinin tanıştıklarına dair söylentilere de sessiz kalan Saran ve Jahovic çifti kendilerini bekleyen özel araçları ile oradan ayrıldılar.
Karşısında kameraları gören Saran'ın Jahovic'ten el hareketiyle elini istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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