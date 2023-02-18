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Sadece giriş katında kolon var! Depremde hasar görmedi!

Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan bina depremlere rağmen ayakta! Üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip 40 yaşındaki bina, Elazığ/Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamış!

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İHA

  • Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde giriş katı hariç kolonu olmayan ve yaşanan depremde herhangi bir hasar görmeyen 4 katlı yapı görenleri hayrete düşürüyor.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan, alt katı iş yeri, üst katları ile ev olarak kullanılan ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiği düşünülen apartman ilginç bir görüntü oluşturuyor.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    En son Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde meydana gelen ve Diyarbakır'dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran bina görenleri hayrete bırakıyor.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    Öte yandan kolon olmayan üst katları çıkma yapıldığı için ilk kata göre daha büyük alana sahip bina, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ/Sivrice merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde de hasar almamıştı.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    Bina sakinlerinden Mahmut Çetin, yakın zamanda bölgede meydana gelen 3 büyük depremde de yapının hasar almadığını belirtti.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    Binanın, içeriden bakıldığında üçgen görüntüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Çetin, “Bu bina 40 yıllıktır. Binamız Elazığ depremi ve Kahramanmaraş merkezli 2 ayrı depremi de gördü. Binamızda ne çatlama ne de ağır hasar var. Yeni yapılan binaların çoğu sağlam yapılmasına rağmen yıkıldı. Ama bizim binanın mimari yapısı sağlam olduğu için hiçbir zarar almadı” dedi.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

    Ev içerisinde araların çok ince olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti: Üç katlı binamızın altında aynı zamanda 2 ayrı dükkânımız bulunmaktadır. Dükkânımızda ve evimizde herhangi bir çatlama dahi yok. Şu anda hane sakinleri gönül rahatlığıyla evlerinde kalıyor. Binamız öte yandan değişik mimarisiyle de dikkat çekmektedir. Ev içerisinde bakınca salonları çok incedir. Binamız üçgen şeklini andırıyor.
  • Sadece giriş katında kolıon olan bina ayakta! Depremin etkilediği Diyarbakır'daki 40 yaşındaki bina depremde yıkılmadı!

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