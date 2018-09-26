Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
26.09.2018 - 06:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İcatları ve insana duyduğu saygıyla dünyanın konuştuğu Japonlar ilginç yeniliklere imza atıyor. İşte en ilginç Japon icatları, saygılı davranışları ve Japonya'da rastlanan ilginç manzaralar!
1
1|86
Japonya'da bir otelin asansöründe, acil durumlar için tuvalet bulunuyor.
2
2|86
Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu.
3
3|86
Japonya'da bir pirinç tarlası.
4
4|86
Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir.
5
5|86
Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli.
6
6|86
Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir.
7
7|86
Tokyo'daki bir otelin resepsiyonunda robot dinozorlar çalışıyor.
8
8|86
Bu çeşme saati gösteriyor.
9
9|86
Japonya'da bu tabela toplu taşımada oturma kurallarını anlatıyor.
10
10|86
Uçak geç kalınca özür dileyen görevliler.
11
11|86
Tokyo'daki bir polis memuru, yolu tarif etmek için harita çiziyor ve yol sadece 3 blok ötede...
12
12|86
Japonya'da bir binanın yangından kaçış merdiveni kaydırak şeklinde.
13
13|86
Burada yeni ehliyet alanlar arabalarına yeşil ve sarıdan oluşan bir amblem koyuyor. Bir seneden fazla sürücülük yapanlar da sarı kırmızılı sembole geçiyor.
14
14|86
Eşyalarla merdivenden kolayca inebilmek için böyle bir tekerlek sistemi tasarlamışlar.
15
15|86
Önceliğin kimlere ait olduğunu gösteren koltuk kılıfları...
16
16|86
Müşterilerin rahatsız olmaması için çizilen çizgiler...
17
17|86
Siz kendi şemsiyenizi açana kadar görevli, şemsiyesi açık kapıda bekliyor.
18
18|86
Japonya'da bir eBay satıcısından PS3 oyunu alan bir internet kullanıcısı, hediye olarak Japon çayı aldığını söylüyor.
19
19|86
Kedi desenli fiş.
20
20|86
Eğer metrodaki makine paranızı yuttuysa görevli bölmeden çıkıp size paranızı uzatıyor.
21
21|86
Japonya'nın en uzun köprüsü, Godzilla karakteriyle karşılaştırılmış.
22
22|86
Engelliler için ayrılan park yerini kimin kullanıp kimin kullanmayacağına görevliler karar veriyor.
23
23|86
Antibakteriyel tutacaklar.
24
24|86
Japonya'da sevdiğiniz karakterleri kavunların üzerinde bulabilmek mümkün.
25
25|86
Tren saatlerini gösteren kağıt.
26
26|86
Japonya'nın Kyoto kentinde bir çocuk arabası.
27
27|86
Metro koltuğuna oturduğunuzda bastonunuzu koyabileceğiniz bir yer var.
28
28|86
Japonya'da yağmurda ortaya çıkan şemsiyeciler pek yok çünkü şemsiye makineleri var.
29
29|86
Çubukta patates yerine salatalık satıyorlar.
30
30|86
Gerçek hayattaki Mario'lar.
31
31|86
Tokyo'daki bu inşaaat alanı gürültü kirliliği seviyesini ölçüyor.
32
32|86
Piramit şeklindeki karpuz.
33
33|86
Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var.
34
34|86
İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.
35
35|86
Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.
36
36|86
Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor.
37
37|86
Japonlar 2014 FIFA Dünya Kupası maçı sonrası stadı temizliyor.
38
38|86
Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor.
39
39|86
Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.
40
40|86
Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.
41
41|86
Japon hastane yemekleri...
42
42|86
Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor.
43
43|86
Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor.
44
44|86
Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor.
45
45|86
Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor.
46
46|86
Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha.
47
47|86
Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var.
48
48|86
Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.
49
49|86
Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor.
50
50|86
Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu.
51
51|86
Tokyo'da tren sırası...
52
52|86
Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.
53
53|86
Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.
54
54|86
Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar.
55
55|86
Neredeyse arabaların tamamı tersine park edilmiş. Böylelikle aracı çıkarmak daha kolay.
56
56|86
Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün.
57
57|86
Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk.
58
58|86
Japonlar o kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar.
59
59|86
Menünün sahte kopyalarını gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz.
60
60|86
ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var.
61
61|86
İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu.
62
62|86
İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa.
63
63|86
Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor.
64
64|86
Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor.
65
65|86
Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz.
66
66|86
Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi.
67
67|86
Japonya'da taze yumurta satılan otomat.
68
68|86
Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.
69
69|86
Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar.
70
70|86
Doğal afetlerin sıkça yaşandığı Japonya'da yine çok farklı bir tasarıma imza atıldı.
71
71|86
Japon tasarım firması Nendo ve Sugita Ace üretimi olan hayat kurtaran yeni ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
72
72|86
Birden fazla parçası olan bu tüp herhangi bir afet sırasında hayat kurtarmaya odaklı.
73
73|86
Boyutları bir şemsiyeden daha küçük olan tüpün içinde bir insanın acil ihtiyaç duyacağı her şey var.
74
74|86
Oldukça kullanışlı ve şık görünen tüpün içinde şarj aletinden, küçük makaslara kadar pek çok şey var.
75
75|86
İsmi “Minim+Aid” olan bu kit, 5 cm'lik bir çapa sahip.
76
76|86
Hayat kurtaran bu boru su geçirmiyor ve sel durumunda su üzerinde kalmanızı sağlıyor.
77
77|86
Tüpün içinde bir düdük, radyo, yağmurluk, fener, içme suyu ve ilk yardım kiti bulunuyor.
78
78|86
Bu masaj aleti karpal tünel sendromunu engellemek için yani yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle elleri olumsuz etkileyen bir rahatsızlık için icat edildi.
79
79|86
Kedi patisine benzeyen bu aletin ismi: Kedi gücü masajı. Genellikle boyun ve omuz bölgesinin masajı böyle yapılıyor.
80
80|86
Kafadaki sinir uçlarını etkileyem bu alet, gün içindeki sinir gerilmelerini rahatlatıyor. Normal tarakla da aynı masaj yapılabilir.
81
81|86
Omuz, sırt ve boyun için masaj yapan yastık.
82
82|86
Kafada ağrıyan bölgelere titreşimle masaj yapan alet.
83
83|86
Titreşimli ayak masaj aleti.
84
84|86
Bu masaj topları sadece erkekler için tasarlanmış.
85
85|86
El ve ayak parmaklarını rahatlatan pamuklu çorap.
86
86|86
Doğadan gelen mucize, yüzde salyangoz dolaştırmak. Salyangozlar yüzde dolaşırken kan dolaşımını hızlandırıyorlar.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.