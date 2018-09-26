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Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!

26.09.2018 - 06:07 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İcatları ve insana duyduğu saygıyla dünyanın konuştuğu Japonlar ilginç yeniliklere imza atıyor. İşte en ilginç Japon icatları, saygılı davranışları ve Japonya'da rastlanan ilginç manzaralar!

  • 1 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Japonya'da bir otelin asansöründe, acil durumlar için tuvalet bulunuyor. 

     

  • 2 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu.

     

  • 3 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Japonya'da bir pirinç tarlası. 

     

  • 4 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir. 

     

  • 5 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli.

     

  • 6 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    6 | 86

    Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir. 

     

  • 7 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    7 | 86

    Tokyo'daki bir otelin resepsiyonunda robot dinozorlar çalışıyor.

  • 8 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
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    Bu çeşme saati gösteriyor. 

     

     

  • 9 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    9 | 86

    Japonya'da bu tabela toplu taşımada oturma kurallarını anlatıyor.

     

  • 10 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    10 | 86

    Uçak geç kalınca özür dileyen görevliler. 

     

  • 11 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    11 | 86

    Tokyo'daki bir polis memuru, yolu tarif etmek için harita çiziyor ve yol sadece 3 blok ötede... 

     

  • 12 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    12 | 86

    Japonya'da bir binanın yangından kaçış merdiveni kaydırak şeklinde. 

     

     

  • 13 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    13 | 86

    Burada yeni ehliyet alanlar arabalarına yeşil ve sarıdan oluşan bir amblem koyuyor. Bir seneden fazla sürücülük yapanlar da sarı kırmızılı sembole geçiyor. 

  • 14 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    14 | 86

    Eşyalarla merdivenden kolayca inebilmek için böyle bir tekerlek sistemi tasarlamışlar. 

     

     

  • 15 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    15 | 86

    Önceliğin kimlere ait olduğunu gösteren koltuk kılıfları... 

     

     

  • 16 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    16 | 86

    Müşterilerin rahatsız olmaması için çizilen çizgiler... 

     

  • 17 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    17 | 86

    Siz kendi şemsiyenizi açana kadar görevli, şemsiyesi açık kapıda bekliyor. 

  • 18 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    18 | 86

    Japonya'da bir eBay satıcısından PS3 oyunu alan bir internet kullanıcısı, hediye olarak Japon çayı aldığını söylüyor. 

     

  • 19 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    19 | 86

    Kedi desenli fiş. 

     

  • 20 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    20 | 86

    Eğer metrodaki makine paranızı yuttuysa görevli bölmeden çıkıp size paranızı uzatıyor. 

     

  • 21 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    21 | 86

    Japonya'nın en uzun köprüsü, Godzilla karakteriyle karşılaştırılmış. 

     

  • 22 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    22 | 86

    Engelliler için ayrılan park yerini kimin kullanıp kimin kullanmayacağına görevliler karar veriyor. 

     

  • 23 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    23 | 86

    Antibakteriyel tutacaklar. 

  • 24 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    24 | 86

    Japonya'da sevdiğiniz karakterleri kavunların üzerinde bulabilmek mümkün. 

     

  • 25 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    25 | 86

    Tren saatlerini gösteren kağıt. 

     

  • 26 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    26 | 86

    Japonya'nın Kyoto kentinde bir çocuk arabası. 

     

  • 27 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    27 | 86

    Metro koltuğuna oturduğunuzda bastonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. 

     

  • 28 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    28 | 86

    Japonya'da yağmurda ortaya çıkan şemsiyeciler pek yok çünkü şemsiye makineleri var. 

     

  • 29 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    29 | 86

    Çubukta patates yerine salatalık satıyorlar. 

     

  • 30 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    30 | 86

    Gerçek hayattaki Mario'lar.

     

  • 31 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    31 | 86

    Tokyo'daki bu inşaaat alanı gürültü kirliliği seviyesini ölçüyor. 

     

  • 32 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    32 | 86

    Piramit şeklindeki karpuz. 

  • 33 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    33 | 86

    Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var. 

     

  • 34 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    34 | 86

    İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.

     

  • 35 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    35 | 86

    Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.

     

  • 36 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    36 | 86

    Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor. 

     

  • 37 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    37 | 86

    Japonlar 2014 FIFA Dünya Kupası maçı sonrası stadı temizliyor. 

     

  • 38 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    38 | 86

    Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor. 

     

  • 39 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    39 | 86

     Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.

     

     

  • 40 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    40 | 86

    Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.

     

  • 41 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    41 | 86

    Japon hastane yemekleri...

     

  • 42 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    42 | 86

    Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor. 

     

  • 43 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    43 | 86

    Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor. 

     

  • 44 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    44 | 86

    Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor. 

     

  • 45 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    45 | 86

    Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor. 

     

  • 46 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    46 | 86

    Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha. 

     

  • 47 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    47 | 86

    Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var. 

  • 48 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    48 | 86

    Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.

  • 49 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    49 | 86

    Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor. 

     

  • 50 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    50 | 86

    Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu. 

     

  • 51 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    51 | 86

    Tokyo'da tren sırası... 

  • 52 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    52 | 86

    Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.

     

  • 53 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    53 | 86

    Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.

     

  • 54 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    54 | 86

    Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar. 

     

  • 55 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    55 | 86

    Neredeyse arabaların tamamı tersine park edilmiş. Böylelikle aracı çıkarmak daha kolay. 

     

  • 56 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    56 | 86

    Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün. 

     

  • 57 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    57 | 86

    Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk. 

     

  • 58 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    58 | 86

    Japonlar o kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar. 

     

  • 59 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    59 | 86

    Menünün sahte kopyalarını gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz. 

     

  • 60 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    60 | 86

    ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var. 

  • 61 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    61 | 86

    İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu. 

  • 62 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    62 | 86

    İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa. 

  • 63 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    63 | 86

    Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor. 

  • 64 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    64 | 86

    Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor. 

  • 65 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    65 | 86

    Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz. 

  • 66 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    66 | 86

    Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi. 

  • 67 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    67 | 86

    Japonya'da taze yumurta satılan otomat.

  • 68 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    68 | 86

    Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.

  • 69 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    69 | 86

    Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar. 

  • 70 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    70 | 86

    Doğal afetlerin sıkça yaşandığı Japonya'da yine çok farklı bir tasarıma imza atıldı. 

  • 71 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    71 | 86

    Japon tasarım firması Nendo ve Sugita Ace üretimi olan hayat kurtaran yeni ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

  • 72 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    72 | 86

    Birden fazla parçası olan bu tüp herhangi bir afet sırasında hayat kurtarmaya odaklı. 

  • 73 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    73 | 86

    Boyutları bir şemsiyeden daha küçük olan tüpün içinde bir insanın acil ihtiyaç duyacağı her şey var. 

  • 74 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    74 | 86

    Oldukça kullanışlı ve şık görünen tüpün içinde şarj aletinden, küçük makaslara kadar pek çok şey var. 

  • 75 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    75 | 86

    İsmi “Minim+Aid” olan bu kit, 5 cm'lik bir çapa sahip. 

  • 76 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    76 | 86

    Hayat kurtaran bu boru su geçirmiyor ve sel durumunda su üzerinde kalmanızı sağlıyor. 

     

  • 77 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    77 | 86

    Tüpün içinde bir düdük, radyo, yağmurluk, fener, içme suyu ve ilk yardım kiti bulunuyor.

     

  • 78 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    78 | 86

    Bu masaj aleti karpal tünel sendromunu engellemek için yani yoğun bilgisayar kullanımı nedeniyle elleri olumsuz etkileyen bir rahatsızlık için icat edildi. 

  • 79 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    79 | 86

    Kedi patisine benzeyen bu aletin ismi: Kedi gücü masajı. Genellikle boyun ve omuz bölgesinin masajı böyle yapılıyor. 

  • 80 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    80 | 86

    Kafadaki sinir uçlarını etkileyem bu alet, gün içindeki sinir gerilmelerini rahatlatıyor. Normal tarakla da aynı masaj yapılabilir. 

  • 81 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    81 | 86

    Omuz, sırt ve boyun için masaj yapan yastık. 

  • 82 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    82 | 86

    Kafada ağrıyan bölgelere titreşimle masaj yapan alet. 

  • 83 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    83 | 86

    Titreşimli ayak masaj aleti. 

  • 84 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    84 | 86

    Bu masaj topları sadece erkekler için tasarlanmış. 

  • 85 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    85 | 86

    El ve ayak parmaklarını rahatlatan pamuklu çorap. 

  • 86 Sadece Japonya'da görebileceğiniz manzaralar ve Japonların şaşırtan icatları!
    86 | 86

    Doğadan gelen mucize, yüzde salyangoz dolaştırmak. Salyangozlar yüzde dolaşırken kan dolaşımını hızlandırıyorlar. 

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