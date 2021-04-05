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Sadri Alışık kimdir, nereli? Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu 96 yaşında! İşte Sadri Alışık filmleri

Sadri Alışık Doodle olması nedeniyle araştırılıyor. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol alan usta oyuncu 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle tanındı. Peki, Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Sadri Alışık filmleri...

Sadri Alışık kimdir, nereli? Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu 96 yaşında! İşte Sadri Alışık filmleri

Turist Ömer, Avare filmleriyle akıllara kazınan sinemanın unutulmaz ismi Sadri Alışık yaşasaydı bugün 96 yaşında olacaktı. Sadri Alışık'ın doğum gününe özel Google'ın Doodle sürprizi sonrası Sadri Alışık araştırılmaya başlandı. Peki, adri Alışık kimdir? Sadri Alışık nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Sadri Alışık filmleri...

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da, Paşabahçe mahallesinde doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Sahneye ilk defa 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıktı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu.

Lise yıllarında Cağaloğlu Halkevi'nde tiyatro eğitimine başladı. Bu arada Ankara Devlet Konservatuvarı sınavına girip kazanmasına rağmen gözleri miyop olduğu için kayıt yaptıramadı ve İstanbul'a dönüp tiyatroya halkevinde devam etti. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim gördü.

Profesyonel oyunculuğa 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda başladı. Onu halkevindeki bir oyunda izleyen ve beğenen sinema yönetmeni Faruk Kenç'in teklifi üzerine 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde rol alarak sinemaya başladı. 19 yaşına iken çevirdiği bu film ile tanındı. Üç yıllık askerlik dönemi nedeniyle bu filmin ardından sinemaya ara verdi. 1950'li yıllarda sinemaya döndüğünde Yeşilçam filmlerinde daha çok yan rollerde görev aldı. Özellikle tarihî filmlerde küçük rollerde oynadı.

1951’de Küçük Sahne Tiyatrosu’nun kadrosuna girdi. Küçük Sahne’nin ardından Karaca, Site, Oda, Kent Oyuncuları ve Oraloğlu tiyatrolarında pek çok oyunda rol aldı. Bu dönemde ayrıca yerli ve yabancı filmlere seslendirme yaptı.

1950'lerin sonunda sinema filmlerindeki rolleri büyümeye başladı. Başrolde oynadığı ve bir sokak şarkıcısını canlandırdığı Hicran Yarası filmi o yılın en çok izlenen iki filminden biri oldu. Aynı yıl Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Düşman Yolları Kesti ve Kalpaklılar filmlerinde birbirinden zıt karakterler canlandırdı. Zümrüt filmindeki "Doktor Fuat" rolü ile Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü.

1960'ların başında ya paraya, kumara kadına düşkün kötü adam ya da salon komedilerinde sevimli delikanlı, jönün sempatik arkadaşı rollerinde oynadı. 1961’de çekilen Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk Küçük Hanımefendi filminde canlandırdığı Bülent Soysal karakteri Alışık'ın film yıldızlığına yükselişinde ilk basamak oldu. Filmin başarısı üzerine serinin diğer filmleri çekildi. Devam filmlerinde Bülent karakterinin hikâyedeki yeri ve önemi giderek arttı.

Alışık 1963 yılında ilk defa Ayhan Işık'ın başrolde olduğu Helal Olsun Ali Abi adlı polisiye-komedide bir yan karakter olan "Turist Ömer" rolünü canlandırdı. Yönetmen Hulki Saner'in amcasından esinlenerek yarattığı bu karaktere Sadri Alışık da bir asker arkadaşından esinlendiği çarpık selamı ve kendi gözlemlerini kattı. Bu filmin başarısının ardından 1964’te Yeşilçam’ın popüler çocuk yıldızı Ayşecik ile Turist Ömer'i bir araya getiren ve Turist Ömer'in yine yan karakter olduğu Ayşecik Cimcime Hanım ve Ayşecik Çıtı Pıtı Kız filmleri çekildi. Bu filmlerin gişedeki başarısından üzerine Alışık, 1964 yılında Turist Ömer'in ana karakter olduğu Turist Ömer filmiinde başrol oynadı. Alışık, ilk Turist Ömer filminden sonra on yıl içinde 7 filme ulaşacak olan Turist Ömer serisinde baş rol oynadı ve geniş kitleler tarafından tanınıp sevildi.

Toplam on yedi film çektiği 1964 yılı, Sadri Alışık'ın kariyerinin en üretken yılı idi. 1964 yılında başrolde oynadığı filmlerdejbirisi de 1951 yapımı Aware adlı Hint filminden uyarlanan Avare (1964) filmi idi. Alışık, bu filmle birlikte avare, gariban karakterler ile özdeşleşti.

Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanında; bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

ÖLÜMÜ

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.

FİLMLERİ

Sadri Alışık, kariyeri boyunca 200’den fazla yapımda rol aldı. Canlandırdığı karakterler ve bazı repliklerle hafızalara kazındı. İşte usta sanatçının rol aldığı bazı filmler…

Günahsızlar (1944)

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)

İstanbul Geceleri (1950) - Kemal

Çakırcalı Mehmet Efe (1950)

İstanbul Çiçekleri (1951)

Hürriyet Şarkısı (1951)

Allaha Ismarladık (1951)

Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)

Tanrı Şahidimdir (1951)

Vatan ve Namık Kemal (1951)

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

İki Süngü Arasında (1952)

Suçlu Benim (1953)

Soygun (1953)

Halıcı Kız (1953)

Beyaz Şehir (1955)

Afilli Delikanlılar (1964) - Salih

Taşralı Kız (1964) - Sami

Avare (1964) - Sedat

Sıkı Dur Geliyorum (1964)

Turist Ömer (1964) - Turist Ömer

Uçurumdaki Kadın (1964)

Erkek Sözü (1964)

Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul

Beş Şeker Kız (1964)

Köye Giden Gelin (1964)

Ahtapotun Kolları (1964)

Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan

Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye

Kelebekler Çift Uçar (1964)

Hırsız (1965) - Osman

Soytarı (1965) - Ethem

Sana Lâyık Değilim (1965) - Osman

Pantolon Bankası (1965)

Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer

Şaka ile Karışık (1965) - Ofsayt Osman

Kocamın Nişanlısı (1965)

Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)

Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük

Seveceksen Yiğit Sev (1965)

Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri

Serseri Aşık (1965) - Doktor

Berduş Milyoner (1965)

Nazar Değmez İnşallah (1965)

Ava Giden Avlanır (1965)

Acı Hatıralar (1977) - Osman

Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) - Banazlı İsmail

Babamın Namusu (1986)

Eşşek Oğlum ve Ben (1986)

Çalıkuşu (1986-1988) - Miralay Hayrullah Bey

Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa

Kız Babası (1986) - Vedat

Babasının Oğlu (1986)

Bebek Davası (film) (1986) - Mahir

Şalvar Bank (1986) - Reşit

Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)

Yengeç Sepeti (1994)

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