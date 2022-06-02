Şafak Sezer'den Kerem Bürsin'e: Daha çok ekmek yemesi lazım!

"Daha çok ekmek yemesi lazım!" 0:00 / 0:00

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Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sinema söyleşisine katılmıştı. Oyuncu, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türk meslektaşlarına göndermede bulunmuştu.

Kerem Bürsin

"DİLİM VARMIYOR"

"Amerika'daki setlerle Türkiye'deki setleri kıyaslarsan en büyük fark ne?" sorusuna Bürsin, "Biz daha çok çalışkanız, disiplinliyiz. Oyunculardan bahsedecek olursak pek bir şey diyemeyeceğim, dilim varmıyor ama, 'Onlar kendilerini bir şey sanmıyorlar' desem anlar mısınız? Yani 'Dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar." yanıtını vermişti.

Şafak Sezer

"DAHA ÇOK EKMEK YEMESİ LAZIM"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dün akşam bir ödül törenine katılan Şafak Sezer, Bürsin’in sözlerine cevap verdi. Komedyen, "İçinde yatan da şımarmak yani. Çünkü bu meslek karşındaki insanın 'Sizi çok seviyorum' diyerek şımartmasıyla oluyor. O yüzden Türkiye’de öyle oyuncular, öyle kaliteli aktiristler var ki, dünyaya taş çıkartırlar. 19 saat, 20 saat çalışıyorlar... Kerem Bürsin'in, Antonio Banderas’ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaşın öyle kelimeleri kullanması için daha çok ekmek yemesi lazım.” ifadelerini kullandı.