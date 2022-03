Banderas'tan Kerem paylaşımı 0:00 / 0:00

Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali'nin davetlisi olarak İspanya'ya gitti. Bürsin, Malaga'da ünlü aktör Antonio Banderas'ın oyununu izledi. Banderas, Kerem Bürsin'i sahneye davet edip, oyuncuyla uzun uzun sohbet etti.

"OYUNDAN BÜYÜK KEYİF ALDI"

Ardından Kerem Bürsin'i Instagram'dan takip eden Banderas, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Antonio Banderas, gönderisine, "Love Is In The Air' dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin, ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı." dedi.

"SEN EN İYİSİSİN"

Oyuncu ise Antonio Banderas'a, "Sen en iyisisin..." şeklinde yorum yaptı.

Festivalde büyük ilgi gören Kerem Bürsin, dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in ağabeyiyle de sohbet etti.

Malaga'daki meşhur bir restorana da giden Bürsin'e, mekan sahipleri diğer ünlü konuklar gibi fıçılara imza attırdı.