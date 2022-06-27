Safiye İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Safiye isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

SAFİYE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Safiye ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Safiye adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Safiye isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

SAFİYE İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Safiye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Katışıksız, katıksız, halis, temiz. Saflık. Arı, katkısız, duru.

SAFİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Safiye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Safiye ismini koymak caizdir.

SAFİYE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Safiye ismini kullanan 67.624 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Safiye ismini kullanan 10.993 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Safiye ismini kullanan 4.398 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Safiye ismini kullanan 3.190 kişi bulunmaktadır.

SAFİYE ADININ ÖZELLİKLERİ

Safiye ismine sahip olanlar, yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. İçlerinde büyük bir merak arzusu vardır. Güler yüzlü ve nazik davranışları vardır. Bu sayede ilginin odağı haline gelirler. Evlerindeki sıcak ortamı arkadaş çevresinde de görmek arzusu içindedirler. Etrafında çok fazla arkadaşlar yoktur; ancak samimi ve güvenebileceği dostları vardır. İş hayatlarında baskı altında olmayı sevmezler. Emir almak ve emretmeyi istemezler, rahat olduğu meslekler de daha başarılı olurlar.