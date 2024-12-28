Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü

"Bugünlerde beyaz örtüye bürünen kent, temiz havası, görkemli yapıları ve muhteşem manzarasıyla yılın en özel günlerini yaşıyor. Sagalassos, şu an bilinen 7 çeşme yapısıyla güzel Anadolu'nun su şehridir. Bu çeşmelerin ikisi restore edilerek antik dönemdeki gibi suyla buluşturuldu. Hadrian Çeşmesi'ni de ayağa kaldırılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar, antik kente yılın ilk karı düşene kadar yoğun şekilde sürdürüldü."