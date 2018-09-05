Sağlık Bakanlığı 5 Bin 298 İşçi Personel alımı

Sağlık Bakanlığı, Farklı statülerde 5 Bin 298 İşçi alımı gerçekleştirilecek. 5 Bin 298 İşçi Personel alımı yapılacağını İŞKUR aracılığıyla duyurdu. Vatandaşlar bu duyuru üzerine araştırmalarını sürdürüyor ve başvuru şartları başta olmak üzere ve birçok detayı merak ediyor. Peki, başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar....

KUR AÇEKİMİ YAPILACAK!

Sağlık bakanlığı alımını yapacağı 5 bin 298 kişilik işçi kadrosu ile adaylara kura çekimi yapacak. Söz konusu kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilecek olan Nihai liste de belirtilecektir. İstihdamı sağlanan işçi adaylarının ücreti ise Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi bütçesinden ödenecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Söz konusu ilana başvuru yapacak adayların, 18 Yaşını tamamlamış olmak, Kura usülü tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibari ile en az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emelilik aylığı almıyor olmak, 657 Sayılı Devet memurları kanunun 48. maddesinde bulunan A bendindeki 1,4,5,6,7 ve 8inci maddlerindeki nitelikleri taşımak.

Engelli pozisyonu için ilan edilen kadroya başvuru yapacak adayların kurumlarını gösteren sağlıkrapurna sahip olmak. Eski Hükümlüler ve terörle mücadelede yaralanan adaylar için terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLADI:

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinde yayımlandı. Adaylar başvurularına 04 Eylül 2018 ( bugün ) itibari ile başlayabilirler. Adaylara başvuru süresi olaran 10 günlük bir süre verilmiş olup adaylar başvurularını en geç 13 Eylül 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden daha önce başvuru yapmamış olan adaylar için görselli olarak sizlere nasıl başvuru yapacağınızı belirtiyoruz. Öncelikle adaylar www.iskur.gov.tr adresine girip T.C kimlik numarası ile kayıt olup veya E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gereklidir. Sonrasında ise, esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek İşyeri Ünvanına SAĞLIK BAKANLIĞI yazarak çıkacak ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca haberin sonundaki başvuru sayfası adlı bağlantıya tıklayarak direk İŞKUR başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

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