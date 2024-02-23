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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartları: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı son dakika başvuru süreci gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvurusu İŞKUR ekranı üzerinden yapılacak. İşe alınacak sürekli işçiler, noter kurası ile belirlenecek. Adaylar için "Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuru ekranı ile kura çekimi tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:08
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        Sağlık Bakanlığı, bu sene içerisinde toplamda 35 bin personel alımı yapacağını belirtti. 27 bin personel alımı geçtiğimiz günlerde başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasıyla başladı. Kalan 8 bin sürekli işçi alımı ilanı ise 23 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

        Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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        2024 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

        2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

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        5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

        8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

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        8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığa doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

        Temizlik görevlisi: 3.550

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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