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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Bakan Koca açıkladı! 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu ve nihai isim listesi

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi

        Sağlık Bakanı Koca tarafından gelen son dakika açıklamasına göre Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Mülakatsız işçi alımı başvuruları tamamlanırken gözler Sağlık Bakanlığı kura tarihleri, kura sonucu ve isim listesine çevrildi. Peki  Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Koca son dakika açıklaması ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 00:39
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        Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi başvurusu tamamlandı. Şimdi sıra gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Mülakatsız Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Bakan Koca son dakika açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura sonuçları ve nihai isim listesi

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK

        Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. İşçi alımının İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura yöntemiyle gerçekleşeceğını söyleyen Bakan Koca, “Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.” dedi.

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        İŞKUR’DAN MÜLAKATSIZ ALIM YAPILACAK

        Sağlık Bakanlığına işçi alımlarının da olacağını hatırlatan Bakan Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” diye konuştu.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

        Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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        Otomotiv Kaportacısı, Oto Elektrikçisi, Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekanikçisi, Klinik Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Marangoz, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Elektrikçi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Temizlik Görevlisi olmak üzere çeşitli kadrolarda işçi alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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