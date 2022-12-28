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Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 personel alımı kurası çekiliyor! İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, 11 bin 317 personel alımı başvurusu yapanların gündeminde yer alıyor. Başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 28 Aralık Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personel ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 28 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi 28 Aralık Çarşamba günü itibarıyla gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanacak ve çekiliş sonuçları ise https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2 ARALIK'TA TAMAMLANDI!

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 28 ARALIK'TA YAPILIYOR!

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 11 bin 317 işçinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

    Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı, 11 bin 317 personel alımı başvurusunda bulunan sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. 28 Aralık günü itibarıyla başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK?

    28 Aralık 2022 Çarşamba günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    28 Aralık kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    29 Aralık 2022 Perşembe günü kura çekilişi yapılacak olan iller şu şekilde;

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 personel alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı linki

    29 Aralık kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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