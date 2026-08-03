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        Haberler Sağlık 8 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiği yerine nakledildi

        8 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiği yerine nakledildi

        Manisa'da trafik kazası sonrası kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılan Iraz Yavaş'a (sağda), 8 ay karnında muhafaza edilen kemik yeniden nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        8 aydır karnında taşıdığı kafatası kemiği yerine nakledildi

        Manisa'da trafik kazası sonrası kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarılan hastaya, 8 ay karnında muhafaza edilen kemik yeniden nakledildi.

        Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Iraz Yavaş, geçen ekim ayında geçirdiği trafik kazasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yavaşın beyninin sağ yarım küresinde hayati tehlike oluşturan kanama tespit eden doktorlar, beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümünü çıkarıp karın duvarında, cilt altında geçici olarak muhafaza etme kararı aldı.

        Ameliyatın ardından yoğun bakım, servis ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan hastanın genel sağlık durumunun düzelmesi üzerine kafatası kemiği 8 ay süreyle saklandığı karın boşluğundan alınıp yerine nakledildi. Yavaş, yapılan 2 aşamalı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu, gazetecilere sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        KAFATASI KEMİĞİ KARNINA YERLEŞTİRİLDİ

        Geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girdiğini aktaran Yavaş, "Kafatası kemiğimi karın bölgeme koymuşlar. 8 ay sonra da tekrar başıma yerleştirdiler. Sağlığıma kavuştum. Dr. Ahmet Sancar Topal ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah beni evlatlarıma bağışladı" dedi.

        Ameliyatları gerçekleştiren Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Sancar Topal da Yavaşın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

        Ağır kafa travmalarında kafatasının bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasının hayat kurtarıcı bir yöntem olduğunu belirten Topal, "Bu operasyon hem beynin korunması hem de hastanın yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu ameliyatın hastanemizde ilk kez başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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