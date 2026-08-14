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        Haberler Sağlık Çocuklarda açıklanamayan karın ağrısı fındıkkıran sendromu belirtisi olabilir

        Çocuklarda açıklanamayan karın ağrısı fındıkkıran sendromu belirtisi olabilir

        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Özellikle kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülen çocukların mutlaka bir çocuk nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Açıklanamayan karın ağrısı fındıkkıran sendromuna mı işaret?

        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuklarda açıklanamayan kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülmesinin fındıkkıran (nutcracker) sendromunun belirtileri arasında yer alabileceğini belirtti.

        Akgün, hastalığın nadir görüldüğü için çoğu zaman gözden kaçabildiğini kaydetti.

        ZAYIF VE GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

        Hastalıkta böbrek toplardamarının karın içerisindeki ana damarlar arasında sıkıştığını ve fındık kıracağı görünümü aldığını vurgulayarak, "Bu durum, kronik karın ağrısına ve idrarda kana yol açabilir. Kanama bazen gözle görülür şekilde olurken, bazen de yalnızca mikroskop altında tespit edilebilir. Özellikle sol yan ağrısı, bu hastalıkta sık görülür. Erkeklerde varikoselle, kadınlarda ise pelvik bölge ağrılarıyla ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

        Akgün, özellikle zayıf ve gelişim çağındaki çocuklarda daha sık görülen hastalığın, açıklanamayan sol yan ağrısı, idrarda kan veya protein kaçağı belirtileriyle teşhis edildiğini, tanı sürecinde Doppler ultrasonundan ve gerekli durumlarda MR anjiyografi veya tomografiden yararlanıldığını kaydetti.

        Tanının ardından hastaların bir süre takip edildiğini aktaran Akgün, "Çoğu zaman çocuk kilo aldıkça damar üzerindeki baskı azalır ve hastalık kendiliğinden düzelebilir. Ancak bazı durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir. Belirtiler, ihmal edilmemeli. Özellikle kronik karın ağrısı, sol yan ağrısı ve idrarda kan görülen çocukların mutlaka bir çocuk nefroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

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