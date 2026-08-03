Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kontakt lensle denize veya havuza girmek görme kaybına neden olabiliyor

        Kontakt lensle denize veya havuza girmek görme kaybına neden olabiliyor

        Doç. Dr. Çiğdem Coşkun, kontakt lensle denize veya havuza girilmesinin korneada enfeksiyona yol açabileceğini belirterek, tedavide geç kalınması halinde enfeksiyonların kalıcı görme kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kontakt lensle denize-havuza girmek görme kaybı yapabilir

        Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Coşkun, yaz döneminde göz polikliniğine en çok alerji, kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık ve çapaklanma şikayetleriyle başvurulduğunu söyledi.

        Yaz aylarında havuz kullanımının arttığına işaret eden Coşkun, havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klor gibi maddelerin göz yüzeyinde tahrişe ve kimyasal konjonktivite yol açabildiğini ifade etti.

        Coşkun, gözün yüzeyinde tahriş ve iltihaplanma olarak tanımlanan konjonktivite, özellikle temizliğine dikkat edilmeyen havuz suyunun neden olabildiğini bildirdi.

        Kontakt lens kullananların havuz ve denizde enfeksiyon riski açısından daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Coşkun, "Havuz ve denizde, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar bulunabilir. Bu mikroorganizmalar, kontakt lens yüzeyine yapışarak gözün saat camı gibi dışında yer alan ve saydam tabakası olan korneada 'keratit' dediğimiz enfeksiyonun gelişmesine neden olabiliyor. Keratit, kornea tabakasının iltihaplanmasıdır. Bu enfeksiyonlar, bazen ağır seyrederek kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle kontakt lens kullanıcılarının kontakt lensleriyle denize veya havuza girmesini kesinlikle önermiyoruz" açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        "ENFEKSİYON RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN YÜZÜCÜ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI"

        Doç. Dr. Coşkun, enfeksiyonların gözün görme tabakasına da geçebileceğinin altını çizerek, "Kontakt lens kullanıcılarının, gözlerinde kızarıklık, batma, ciddi şekilde ağrı olması durumunda göz hekimine başvurmaları gerekiyor. Geçmeyen ağrı, kızarıklık, çapaklanma durumlarında eğer geç kalınırsa enfeksiyon daha iç tabakalara ilerleyebilir ve ciddi görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

        Enfeksiyon riskinden korunmak için deniz ve havuza yüzücü gözlüğüyle girilmesini öneren Coşkun, denize veya havuza girilirken takılan lenslerin daha sonra bir daha kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

        Göz yüzeyindeki tahrişin doğrudan klordan değil, klorun ter veya idrarla birleşmesi sonucu ortaya çıkan kloramin adlı maddeden kaynaklandığını anlatan Coşkun, bu nedenle havuza girmeden önce duş alınması gerektiğini vurguladı.

        Coşkun, gözünde kızarıklık, çapaklanma gibi enfeksiyon belirtileri bulunanların havuza girmemesi gerektiğini, bu durumun hem enfeksiyonun diğer kişilere bulaşmasına hem de mevcut tablonun ağırlaşmasına yol açabileceğini söyledi.

        "UZUN SÜRE KLİMALI ORTAMDA BULUNMAK GÖZ KURULUĞUNA YOL AÇABİLİYOR"

        Doç. Dr. Coşkun, yaz döneminde daha etkin olan ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmanın retina hasarı, katarakt ve bazı göz hastalıklarına yol açabildiğini belirterek, bu risklerden korunmak için yüzde 100 UV korumalı ve sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi önerisinde bulundu.

        Uzun süre klimalı ortamlarda bulunmanın gözyaşı tabakasında buharlaşmaya neden olarak göz kuruluğuna yol açabildiğine de işaret eden Coşkun, bu kişilerin odayı nemlendiren ürünler ile gerekli durumlarda hekim önerisiyle suni gözyaşı damlası kullanmalarının uygun olabileceğini aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme

        AK Parti, çerçeve yasa ile ilgili muhalefet partilerine bugün ön bilgilendirme yapacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı