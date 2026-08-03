Kontakt lensle denize-havuza girmek görme kaybı yapabilir

Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Coşkun, yaz döneminde göz polikliniğine en çok alerji, kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık ve çapaklanma şikayetleriyle başvurulduğunu söyledi.

Yaz aylarında havuz kullanımının arttığına işaret eden Coşkun, havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılan klor gibi maddelerin göz yüzeyinde tahrişe ve kimyasal konjonktivite yol açabildiğini ifade etti.

Coşkun, gözün yüzeyinde tahriş ve iltihaplanma olarak tanımlanan konjonktivite, özellikle temizliğine dikkat edilmeyen havuz suyunun neden olabildiğini bildirdi.

Kontakt lens kullananların havuz ve denizde enfeksiyon riski açısından daha dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Coşkun, "Havuz ve denizde, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar bulunabilir. Bu mikroorganizmalar, kontakt lens yüzeyine yapışarak gözün saat camı gibi dışında yer alan ve saydam tabakası olan korneada 'keratit' dediğimiz enfeksiyonun gelişmesine neden olabiliyor. Keratit, kornea tabakasının iltihaplanmasıdır. Bu enfeksiyonlar, bazen ağır seyrederek kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Bu nedenle kontakt lens kullanıcılarının kontakt lensleriyle denize veya havuza girmesini kesinlikle önermiyoruz" açıklamasında bulundu.

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"ENFEKSİYON RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN YÜZÜCÜ GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI"

Doç. Dr. Coşkun, enfeksiyonların gözün görme tabakasına da geçebileceğinin altını çizerek, "Kontakt lens kullanıcılarının, gözlerinde kızarıklık, batma, ciddi şekilde ağrı olması durumunda göz hekimine başvurmaları gerekiyor. Geçmeyen ağrı, kızarıklık, çapaklanma durumlarında eğer geç kalınırsa enfeksiyon daha iç tabakalara ilerleyebilir ve ciddi görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Enfeksiyon riskinden korunmak için deniz ve havuza yüzücü gözlüğüyle girilmesini öneren Coşkun, denize veya havuza girilirken takılan lenslerin daha sonra bir daha kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Göz yüzeyindeki tahrişin doğrudan klordan değil, klorun ter veya idrarla birleşmesi sonucu ortaya çıkan kloramin adlı maddeden kaynaklandığını anlatan Coşkun, bu nedenle havuza girmeden önce duş alınması gerektiğini vurguladı.

Coşkun, gözünde kızarıklık, çapaklanma gibi enfeksiyon belirtileri bulunanların havuza girmemesi gerektiğini, bu durumun hem enfeksiyonun diğer kişilere bulaşmasına hem de mevcut tablonun ağırlaşmasına yol açabileceğini söyledi.

"UZUN SÜRE KLİMALI ORTAMDA BULUNMAK GÖZ KURULUĞUNA YOL AÇABİLİYOR"

Doç. Dr. Coşkun, yaz döneminde daha etkin olan ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalmanın retina hasarı, katarakt ve bazı göz hastalıklarına yol açabildiğini belirterek, bu risklerden korunmak için yüzde 100 UV korumalı ve sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Uzun süre klimalı ortamlarda bulunmanın gözyaşı tabakasında buharlaşmaya neden olarak göz kuruluğuna yol açabildiğine de işaret eden Coşkun, bu kişilerin odayı nemlendiren ürünler ile gerekli durumlarda hekim önerisiyle suni gözyaşı damlası kullanmalarının uygun olabileceğini aktardı.