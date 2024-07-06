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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar: Haydi oradan

        Şahan Gökbakar: Haydi oradan

        Şahan Gökbakar, EURO 2024 Türkiye - Avusturya maçında 2 gol atıp sevincini bozkurt işareti yaparak gösteren Merih Demiral'a verilen ceza için UEFA'ya tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 13:44 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:51
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        EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye - Avusturya maçındaki gollerinden sonra sevincini bozkurt hareketi yaparak gösteren Merih Demiral'a UEFA, 2 maç ceza vermişti.

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        Şahan Gökbakar, UEFA'nın vermiş olduğu bu karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

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        Şahan Gökbakar; "Ya çocuk, sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk, Türk... Sevincini bozkurt işaretiyle yapmış. Kime ne? 2 maç men nedir kardeşim? UEFA resmen saçmalamış.

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        Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba... Bellingham'ın hareketinde tahrik var, hakaret var. Ona 20 bin Euro ceza... Haydi oradan. İkiyüzlü UEFA!

        Fotoğraflar: Instagram

        #Şahan Gökbakar
        #Merih Demiral
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