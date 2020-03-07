Şahan Gökbakar neden yoktu?

'Zengo'nun halk galasında öz çekim kuyruğu... Şahan Gökbakar'ın yönettiği, Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde olduğu filmin halk galasına Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol da katıldı.

Şahan Gökbakar'ın olmaması dikkat çekti. Halk buluşması olduğu, Gökbakar'ın rol çalmamak için galaya katılmadığı öğrenildi.

Gösterimden önce halk galasının yapıldığı İstanbul Mall of İstanbul AVM'de yer alan Cinetech sinemalarına kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Yasemin Sakallıoğlu, büyük coşkuyla karşılaştı.

"Zengo'da kadın dayanışmasını anlattık. Yeter ki kadınlar vazgeçmesin, her türlü zorluğun üstünden gelebilirler" diyen Sakallıoğlu, 'Neden halk galası tercih ettiniz?' sorusuna "Çünkü beni bu günlere halk getirdi. Kutlamayı da en çok onlar hak ediyor" sözleriyle cevap verdi.