İngiltere Premier League'de dün oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal ile Tottenham Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bir Tottenham taraftarı ırkçı bir tavırda bulundu.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golden sonra Tottenham taraftarlarının yer aldığı deplasman tribünlerinden bir muz kabuğu sahaya atıldı. BBC'de yer alan habere göre bu taraftar tutuklanırken, Tottenham yetkilileri de taraftarın adli sorgulamasının yanı sıra stadyuma giriş yasağı alacağını açıkladı.

Ev sahibi Arsenal, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı nefes kesen maçı ikinci yarıdaki performansı ile 4-2 kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ