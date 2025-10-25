Habertürk
        Sahile tonlarca tekstil atığına inceleme | Son dakika haberleri

        Tonlarca tekstil atığını sahile döken şoför ile firma hakkında inceleme

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde sahile tonlarca tekstil atığı döken kamyonun şoförü ile bağlı bulunduğu firma tespit edilip, haklarında inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:29
        Sahile tonlarca tekstil atığına inceleme
        Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi sahiline gelen kamyonun şoförü, tonlarca tekstil atığını dökerek kaçtı.

        İhbar üzerine Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahile dökülen tonlarca kıyafet, kumaş ve tekstil atıklarını kepçeyle kamyonlara yükleyip, bölgeden kaldırdı. Ayrıca Karaduvar Mahallesi Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği’ne başvuru yapıldı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kameralardan tonlarca tekstil atığını sahile döken aracın plakası ve bağlı olduğu firmayı tespit etti. Şoför ve firma hakkında inceleme başlatıldı.

        Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gerek söz konusu firma gerekse de tonlarca atığı sahile döken kamyon şoförü hakkında yasal işlem başlatılması için gerekli müracaatların yapıldığını ifade etti.

        Halk sağlığını tehdit eden, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Şener, "Karaduvar sahilinde yaşanan bu olay, çevreye ve insan sağlığına karşı büyük bir sorumsuzluktur. Akdeniz Belediyesi olarak çevreyi kirleten hiçbir eyleme göz yummayacağız. Emniyet güçlerimizle iş birliği içinde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

