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Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

20 Ocak'ta Netflix platformunda yayınlanan ve başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Şahmaran dizisinde Arun karakteri dikkat çekti. Dizinin izleyicileri Arun karakterini kimin canlandırdığına dair araştırmalar yapıyor. İşte Şahmaran'ın karanlık karakteri Arun'u canlandıran o isim...

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  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz'in başrollerinde olduğu Şahmaran adlı fantastik dizide karanlık karakter Arun'u canlandıran oyuncunun kim olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Gördüğünüzde çok şaşıracaksınız!
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    Sekiz bölümlük ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan gizem ve gerilim dolu proje, diziseverlerin bir kısmından beğeni toplarken bir kısmından da geçerli not alamadı. Her karakterinin ayrı bir özelliği olan dizide, şüphesiz en merak uyandıran Arun oldu. Sadece kapüşonlu haliyle ortaya çıkan Arun, dizinin izleyicisine gerilim dolu anlar yaşattı. İşte yüzü net görünmeyen Arun hakkında merak edilenler...
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    Şahmaran dizisinde Arun karakterine oyuncu Mert Doğan hayat veriyor.
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    MERT DOĞAN KİMDİR?

    1993 yılında doğan oyuncu Mert Doğan daha önce Sungurlar, Vatanım Sensin, Babil, Aşk Laftan Anlamaz, Bana Sevmeyi Anlat gibi projelerde boy gösterdi.
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    Kariyerini Payitaht, Arka Sokaklar, Şefkat Tepe, Gülperi, Tek Yürek ve Çarpışma gibi yapımlarda rol alarak parlatan Mert Doğan, dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu.
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    Daha önceleri Adı Sevgi adlı dizide Volkan Baykara karakterini canlandıran Mert Doğan, gösterdiği performansla izleyiciden tam not almıştı.
  • Şahmaran'da Arun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız!

    MERT DOĞAN SEVGİLİSİ KİM?

    Oyuncu Mert Doğan'ın sevgilisinin olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ünlü isim sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşımda bulunmamıştır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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