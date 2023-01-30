Sekiz bölümlük ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan gizem ve gerilim dolu proje, diziseverlerin bir kısmından beğeni toplarken bir kısmından da geçerli not alamadı. Her karakterinin ayrı bir özelliği olan dizide, şüphesiz en merak uyandıran Arun oldu. Sadece kapüşonlu haliyle ortaya çıkan Arun, dizinin izleyicisine gerilim dolu anlar yaşattı. İşte yüzü net görünmeyen Arun hakkında merak edilenler...