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2014'te gırtlak kanseri teşhisi konulan ve 2021'den beri rektum kanseri tedavisi gören Sakamoto Ryuichi (71), yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamaya göre, Sakamoto Ryuichi için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Tokyo'da 1952'de doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun 'Beatles' grubu ile Fransız besteci 'Debussy'den etkilendiğini belirtiliyor. 1978'de 'Yellow Magic Orchestra' (YMO) grubunu kuran Sakamoto Ryuichi, sinema filmi ve tiyatro oyunlara yönelik yaptıkları 'fütüristik teknopop' eserleriyle yurt içi ve yurt dışında popülerliğini artırdı. Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan 'YMO' grubunun 1983'teki 'Kalbim Senin için Atıyor' (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı.

Tokyo Sanat Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto Ryuichi Sakamoto, 30'u aşkın sinema filmin yapımında da görev üstlendi. Sakamoto Ryuichi, 1987 yapımı 'Son İmparator' adlı film ile 'En İyi Orijinal Müzik' dalında Oscar ödülü kazandı.

Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.