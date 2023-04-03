Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Sakamoto Ryuichi hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Sakamoto Ryuichi hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Sakamoto Ryuichi, 71 yaşında hayata veda etti

Sakamoto Ryuichi hayatını kaybetti - Magazin haberleri
AA

2014'te gırtlak kanseri teşhisi konulan ve 2021'den beri rektum kanseri tedavisi gören Sakamoto Ryuichi (71), yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Sakamoto Ryuichi için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Tokyo'da 1952'de doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun 'Beatles' grubu ile Fransız besteci 'Debussy'den etkilendiğini belirtiliyor.

1978'de 'Yellow Magic Orchestra' (YMO) grubunu kuran Sakamoto Ryuichi, sinema filmi ve tiyatro oyunlara yönelik yaptıkları 'fütüristik teknopop' eserleriyle yurt içi ve yurt dışında popülerliğini artırdı.

Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan 'YMO' grubunun 1983'teki 'Kalbim Senin için Atıyor' (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı.

Tokyo Sanat Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto Ryuichi Sakamoto, 30'u aşkın sinema filmin yapımında da görev üstlendi.

Sakamoto Ryuichi, 1987 yapımı 'Son İmparator' adlı film ile 'En İyi Orijinal Müzik' dalında Oscar ödülü kazandı.
Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti! Tolga Akyıldız kimdir, neden, nasıl ve ne zaman vefat etti? - Magazin haberleri
MAGAZİN Gazeteci Tolga Akyıldız vefat etti
Hande Erçel'in Milano tarzına 3 milyon 400 bin beğeni - Magazin haberleri
MAGAZİN 3 milyon 400 bin kişi beğendi
Kısmetse Olur Melis TikTok fenomeni evli sevgilisine saldırdı! Ağza alınmayacak küfürler havada uçuştu!
MAGAZİN Kısmetse Olur Melis TikTok fenomeni evli sevgilisine ...
Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan o pozlarını paylaştı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Zeynep Bastık “Yaz gelsin artık” dedi! Instagram’dan ...
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu! Ünlü isme sosyal medyada eleştiri yağdı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu!
Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi! Ünlü güzele bakan bir daha baktı! - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande Erçel katıldığı davette fırtınalar estirdi!
Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor! Ünlü sunucunun son pozu çok konuşuldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Oğlu "Anne yapma" diyor, Songül Karlı dinlemiyor!
Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un sahil turu - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşıkların sahil turu
Christo Jivkov, hayatını kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Eski sevgililer aynı partide! Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisinde pişti oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Eski sevgililer aynı partide

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.