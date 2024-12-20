Sakarya'da metrobüs hattı çalışmaları başladı

Sakarya'da Yenikent bölgesiyle (Karaman, Camili, Korucuk) şehir merkezi arasında hayata geçirilecek Millet Bahçesi-Yenikent Metrobüs Hattı için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin tamamlanmasının ardından dün dün ilk kazma vuruldu.

Proje kapsamında başlanan çalışmada, Sebahattin Zaim Bulvarı paralelinde yer alan yol için genişletme, menfez duvar, köprülerin yola göre inşası ve çevresine betonarme yapıların yapılması, kazı-dolgu işlemleri yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte takip ettiği çalışmalar kapsamında 6 ile 8 metre aralığında yol yapılacak ve toplamda 17 kilometrelik metrobüs güzergahı inşa edilecek. Bununla birlikte doğalgaz, enerji deplaseleri hazırlanacak, mevcut kavşaklarda ise revizyon çalışması gerçekleştirilecek. Maliyetin ise 1 milyar TL'yi bulacağı belirtildi.

Alemdar, "Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için ulaşıma yönelik hamlelerimizi bir-bir hayata geçiriyoruz. Bugün Yenikent bölgemizden şehir merkezine daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmek için metrobüs hattımızın yapımına başlamış olduk. İnşallah en yakın zamanda metrobüslerimiz yollarda olacak. Yeni yapılacak Şehir Hastanemizin tam içinden kalkacak şekilde Adapazarı merkezine vatandaşlarımızı metrobüsle taşımış olacağız. Çalışmalar tamamlandığında Yenikent bölgesinin hem cazibesi artacak hem de ulaşım konusundaki rahatlıkla beraber yolcu sayısının artacağına inanıyorum. Rahat, konforlu ve güvenli seyahat özgürlüğünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yusuf Alemdar ayrıca, destekleri için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan'a, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya'ya, İl Başkanı Yunus Tever'e ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile mesai harcayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise, "Bugün Adapazarı'mız için çok kıymetli bir yatırımın başlangıcındayız. Öncelikle Yusuf Başkanıma bu yatırım için şükranlarımızı sunuyorum. Yenikent bölgemiz için gerçekten özlenen, beklenen bir yatırımdı. Şehir hastanemiz de tamamlandığında neredeyse 100 binlik bir nüfusa hizmet edecek. Yenikent bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.