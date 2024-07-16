Sakarya'da oksijen yüklü tankerde sızıntı ekipleri harekete geçirdi
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yürekler ağza geldi! ark halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi. Bölgede bulunan hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde park halindeki medikal oksijen yüklü tankerde oluşan sızıntı ekipleri harekete geçirdi.
SIZINTI MEYDANA GELDİFOTO: AA
Gazipaşa Mahallesi Stat Caddesi'nde Sapanca Devlet Hastanesi yakınında park halindeki 26 AHE 281 plakalı medikal oksijen yüklü tankerde sızıntı meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sapanca Devlet Hastanesi ile tankerin yakında bulunan TOKİ konutlarının bazıları tedbir amaçlı boşaltıldı.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDIFOTO: İHA
Hastanenin yataklı servisi ile müşahede alanlarında bulunan hastalar ve çalışanlar da tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı.
BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDIFOTO: İHA
Ekiplerin müdahalesi sonrası sızıntının kaynağı tespit edilerek onarımı yapıldıktan sonra tanker bölgeden uzaklaştırıldı.
Ardından yol trafiğe açıldı, hastanede normal çalışma düzenine geçildi.