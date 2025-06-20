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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü | Son dakika haberleri

        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Sakarya Karasu'da çöp atmak için yolun karşına geçmeyen çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 06:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 06:13
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        Sakarya'da ölümlü kaza
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        Olay, saat 00.15 sıralarında Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddiaya göre hızla gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu savruldu.

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; kazada, Şinas ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selime Şinas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şinas'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

        Polisin yaptığı çalışmalarda, kazaya karışan otomobili kullandığı tespit edilen kişinin Karasu'da avukatlık yapan Ö.A. olduğu belirlendi. Ö.A'nın kazadan kısa süre sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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