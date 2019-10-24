AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanı olduğunu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanı olduğunu açıkladı

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, 'Afetlere Hazırlık Yılı Projesi' kapsamında düzenlenen ve Ekim ayı teması olan 'Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları' hakkında açıklamalarda bulunarak Sakarya'da 702 toplanma alanı belirlediklerini açıkladı.

AFAD İl Müdürü Kaşkaş, Sakarya'da 702 toplanma alanı olduğunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi’ kapsamında düzenlenen ve Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları’ hakkında açıklamalarda bulunarak Sakarya'da 702 toplanma alanı belirlediklerini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hayata geçirilen ‘Afetlere Hazırlık Yılı Projesi’ kapsamında Ekim ayı teması olan ‘Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları’ ile ilgili Erenler Belediyesi bahçesinde basın açıklaması gerçekleştirildi. Sakarya genelinde 16 ilçede toplam 702 adet toplanma alanı olduğunu belirten AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Sakarya’nın 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu ve afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz ve gerekse ilimiz afetler ülkesi özellikle deprem ülkesi, bölgesi ve ilindeyiz. Bu anlamda ilimiz Sakarya 1’inci derece deprem bölgesi. Bu depremler Dünya var olduğundan beri olmuş ve bundan sonra da olacak. Meşhur bir söz var; afetler öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Bu anlamda bizlerde AFAD olarak afet öncesi yapılması gerekenlerin yapılması hususunda çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Afetin 3 tane aşaması var; afet öncesi, sırası ve sonrası. Öncesinde afet risklerini belirlemek, tedbir almak ve olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız 2019 yılını ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak ilan etti. Ve bu çerçevede de her aya bir konu, bir tema koydu. Geçen ayın konusu afet çantasıydı bu ayın yani Ekim ayının konusu ise toplanma alanları. Dolayısıyla bizde bu çerçevede bugün bu bildiriyi yapıyoruz” dedi.

Kriterlere uygun olan alanları toplanma alanı olarak belirliyoruz
Toplanma alanlarının belirlenme kriterleri hakkında açıklamalarda bulunan Kaşkaş, “Toplanma alanları bir afet özellikle bir deprem olduğunda o depremden hemen sonra vatandaşlarımızın gitmeleri, toplanmaları gereken güvenli alanı ifade ediyor. Bu çerçevede de ilimizdeki toplanma alanlarını belirlerken şu kriterlere dikkat ettik; koordinatlarını belirledik, alanın mevcut kullanım durumunu değerlendirdik, arazinin su durumunu yani bir toplanma alanının su ve sel baskınından etkilenmemesi gerekiyor zira afetlerden özellikle depremlerden sonra 2’ncil afetler meydana geliyor. Dere kenarında olup olmadığına dikkat ediyoruz. Ulaşım durumu, yolun cinsine dikkat ediyoruz. Aydınlatma durumu önemli, alanın zemin niteliği (beton, parke, toprak, kum vb.) durumlarına dikkat ediyoruz. Elektrik, içme suyu ve kanalizasyon tesisleri durumuna dikkat ederek tüm bu kriterleri göz önüne alarak, bu kriterlerin uygun olduğu alanları toplanma alanı olarak belirliyoruz. Bu çalışmaları yerel yönetimler, belediyelerimiz ile birlikte yapıyoruz. Yerleri belediyelerimiz belirliyor daha sonrasında AFAD olarak biz gidiyoruz, kontrolleri yapıyoruz ve saymış olduğumuz kriterlere uygunsa o alanı toplanma alanı olarak belirliyoruz. Ve daha sonrasında belediyelerimiz tarafından bu alanlara birer tabela dikiliyor” diye konuştu.

702 alanı toplanma alanı olarak belirlemiş durumdayız
İlçelerdeki toplanma alanlarının sayısını veren Müdür Kaşkaş, Sakarya’da toplamda 702 adet toplanma alanının bulunduğunu söyleyerek, “Şuanda bulunduğumuz alan Erenler Belediyesi tarafından belirlenmiş toplanma alanıdır. Bu çerçevede ilimizde toplamda 702 adet toplanma alanı belirlemiş durumdayız. Adapazarı ilçemizde 136 adet, Akyazı ilçemizde 66 adet, Arifiye ilçemizde 25 adet, Erenler’de 29 adet, Ferizli’de 8 adet, Geyve’de 85 adet, Hendek’te 101 adet, Karapürçek’te 13 adet, Karasu’da 26 adet, Kaynarca’da 49 adet, Kocaali’nde 26 adet, Pamukova’da 40 adet, Serdivan’da 29 adet, Söğütlü’de 20 adet, Sapanca’da 23 adet ve Taraklı’da 26 adet olmak üzere toplamda 702 alanı, toplanma alanı olarak belirlemiş durumdayız” şeklinde konuştu.

SAKARYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Sarıbıyık’tan, Dünya Şampiyonu Altun’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık’tan, Dünya Şampiyonu Altun’a ...
Suat Yalkın Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Suat Yalkın Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Başkan Işıksu’dan gençlere önemli mesajlar
YEREL HABERLER Başkan Işıksu’dan gençlere önemli mesajlar
Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar’dan anız yakmaya karşı uyarı Ahiret gününde hesaba çekileceğimizi bilen müslümanlarsak anız yakmayı bırakalım”
YEREL HABERLER Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar’dan ...
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıtadan ortak denetim
YEREL HABERLER Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıtadan ortak ...
Çocuklar hafıza şampiyonu ile buluşacak
YEREL HABERLER Çocuklar hafıza şampiyonu ile buluşacak
Serdivan Belediyesi’nden ‘Ulusal Bayram Günleri Ruhsatı’ uyarısı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi’nden ‘Ulusal Bayram Günleri ...
Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı
YEREL HABERLER Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi ...
Hacımercan'da doğalgaz kazı çalışmaları
YEREL HABERLER Hacımercan'da doğalgaz kazı çalışmaları
Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 ...
'Deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta kalıyoruz'
YEREL HABERLER 'Deprem yönetmeliklerimiz güzel, denetlemede sınıfta ...
Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yangında ölen 3 yaşındaki Yiğit toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangında ölen 3 yaşındaki Yiğit toprağa verildi
Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi
SAÜEAH’da beş ayda 21 böbrek nakli yapıldı
YEREL HABERLER SAÜEAH’da beş ayda 21 böbrek nakli yapıldı
Başkan Yüce, “Sakarya’nın geleceğine yönetimlerimizin hizmetleri damga vuracak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın geleceğine yönetimlerimizin ...
Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında ...
Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı eşsiz bir hazinedir”
YEREL HABERLER Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı eşsiz bir ...
Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada
Başkan Yüce: “Karasu bölgenin dikkat çeken noktalarından biri olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Karasu bölgenin dikkat çeken ...
Girişimcilik zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER Girişimcilik zirvesi düzenlendi
Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ...
AKM’de sağlıklı yaşamın sırları konuşulacak
YEREL HABERLER AKM’de sağlıklı yaşamın sırları konuşulacak
Öğrencilere etkili iletişim anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere etkili iletişim anlatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X