Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa kavga ediyor (2)

CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitingin ardından, otobüsle çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, Adapazarı'nın caddelerinde otobüsle halkı selamlayıp daha sonra da Sakarya'dan ayrıldı.

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