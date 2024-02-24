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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa kavga ediyor (2)

        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitingin ardından, otobüsle çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, Adapazarı'nın caddelerinde otobüsle halkı selamlayıp daha sonra da Sakarya'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa kavga ediyor (2)
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        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN, ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki mitingin ardından, otobüsle çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, Adapazarı'nın caddelerinde otobüsle halkı selamlayıp daha sonra da Sakarya'dan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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