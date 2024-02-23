DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Sakarya'da ziyaretlerde bulundu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Babacan, Geyve, Pamukova, Söğütlü, Ferizli, Karasu ve Kaynarca ilçelerini ziyaret etti.
İlçelerde otobüsten halkı selamlayan Babacan, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.
Talepleri dinleyen Babacan, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi, destek istedi.
Babacan'a ziyaretlerinde, DEVA Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkan adayları ile partililer eşlik etti.
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