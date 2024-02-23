DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Babacan'a ziyaretlerinde, DEVA Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkan adayları ile partililer eşlik etti.

İlçelerde otobüsten halkı selamlayan Babacan, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Babacan, Geyve, Pamukova, Söğütlü, Ferizli, Karasu ve Kaynarca ilçelerini ziyaret etti.

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