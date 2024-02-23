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        Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, projelerini anlattı:

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, önceliklerinin afetlere karşı dirençli şehir oluşturmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:54 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:16
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        Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, projelerini anlattı:
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, önceliklerinin afetlere karşı dirençli şehir oluşturmak olduğunu söyledi.

        Alemdar, Erenler ilçesindeki bir otelde "Haydi Sakarya" temalı proje tanıtım toplantısında, şehri Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştıracak adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi.

        Çalışacaklarını, üreteceklerini, hep birlikte başaracaklarını belirten Alemdar, "Afetlere karşı dirençli bir şehir olmak, önceliğimiz olacak. Yatay mimari anlayışından taviz vermeden deprem görmüş, risk taşıyan yapıları dönüştüreceğiz. Ulaşımda trafik akışını rahatlatacak yeni bulvarlar, köprülü kavşaklar inşa edeceğiz. Toplu taşıma filosunu, çevre dostu araçlarla yenileyecek, raylı sistemleri mutlaka şehrimize kazandıracağız." diye konuştu.

        Yeni yeşil alanlar ve millet bahçeleri oluşturacaklarını aktaran Alemdar, şehrin doğasını, suyunu, çevresini koruyacaklarını vurguladı.

        Alemdar, çiftçileri ve üreticileri destekleyerek tarımsal üretimi artıracaklarını dile getirerek, "Turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanan, gelişmiş sanayisiyle ülkemizin üretim kapasitesine büyük katkı sağlayan bir Sakarya oluşturacağız. Sosyal belediyecilik anlayışını önceleyerek eğitimde, sporda, sağlıkta, kültür ve sanatta şehrimizi yeni modern kimliğine hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Ulaşım alanındaki projelerinden bahseden Alemdar ayrıca, yenilenecek otobüs filolarıyla şehir içi ulaşımda ilk ve ortaokul öğrencilerini ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerini de yüzde 54 indirimle taşıyacaklarını açıkladı.

        Alemdar, "Justinianus Vadisi" projesine değinerek, tarihi Justinianus Köprüsü'nün etrafında vatandaşlara yeni bir yeşil alan sunacaklarını ifade etti.

        Sapanca Gölü'nün Sakarya sınırlarında kalan tüm çevresini kapsayan bölgede yürüyüş yolları ve yeşil alanlar oluşturacaklarını belirten Alemdar, yenilenebilir enerji, atık su arıtma, sıfır atık, katı atık depolama alanlarında yeni tesisler kazandıracaklarını söyledi.

        Alemdar, spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini vurgulayarak, Sakaryaspor'a da gereken katkıyı sağlayacaklarını belirtti.

        Sakarya'ya, "Yeni Yüzyıl Kulesi" kazandıracaklarını aktaran Alemdar, Karadeniz kıyısındaki ilçelere yönelik hazırladıkları "Marina ve Balıkçı Barınağı" projelerinden bahsetti.

        Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Keremali Yaylası bölgesinde kayak merkezi oluşturmayı planladıklarını ifade eden Alemdar, yayla turizminin merkezlerinden olmak istediklerini sözlerine ekledi.

        - "Cumhur İttifakı 17-0 yapacak, hiç zor değil bu"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yerel seçimlere değinerek, "İnşallah 1 Nisan'da, 16 ilçemiz ve büyükşehir belediyemizde Cumhur İttifakı 17-0 yapacak, hiç zor değil bu. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Öngörüm de şudur ki 17-0 yapacağız. Bir başka öngörüm şudur ki Sakarya'da hem büyükşehirde hem de ilçelerimizde büyük bir rekor oy gelecek." dedi.

        Yavuz, Alemdar ve ekibini tebrik ederek, projelerin hayata geçirilmesi için Cumhur İttifakı'nın tüm üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve şehrin diğer aktörleriyle omuz omuza gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

        Programda, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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