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        Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan kişi, aracının yakınında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:04
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        Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan kişi, aracının yakınında ölü bulundu.

        D-650 kara yolunun Geyve mevkisinde gece saatlerinde bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Erkan A. (52) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ölen kişinin vücudunda darp izleri tespit eden polis ekipleri de cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

        Eğlence mekanından gece vakti çıktığı öğrenilen Erkan A'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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