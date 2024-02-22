Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu

Ölen kişinin vücudunda darp izleri tespit eden polis ekipleri de cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Erkan A. (52) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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