Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan oda ve dernek ziyareti

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında oda ve dernek ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kılıçaslan'dan oda ve dernek ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmaları kapsamında oda ve dernek ziyaretlerinde bulundu.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamada, Kılıçaslan'ın, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Sakarya Sanayici ve İşadamları Derneğini (SASİAD) ziyaret ettiği belirtildi.

        Kılıçaslan'ın SESOB Başkanı Hasan Alişan ve SASİAD Başkanı Ali Tamer'den çalışmalar hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçaslan, "Şehrin sanayisi ve iş dünyası için yapılacak çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'nın kalkınması ve gelişmesi adına birlikte çalışacağımızı bir kez daha ifade ettik. Sakarya'yı tüm paydaşlarıyla kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

        Kılıçaslan'a, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak ve il yönetimi de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da evde hemodiyaliz hizmeti başladı
        Sakarya'da evde hemodiyaliz hizmeti başladı
        Sakarya'da jandarmanın resim yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendir...
        Sakarya'da jandarmanın resim yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendir...
        Sakarya'da Kışlaköy Göleti ekonomiye yıllık 75 milyon lira katkı sağlayacak
        Sakarya'da Kışlaköy Göleti ekonomiye yıllık 75 milyon lira katkı sağlayacak
        Erenler Belediye Başkanı Şengül, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Erenler Belediye Başkanı Şengül, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Sakarya Teknokent, "G-Fast Hızlandırma Programı" ile yenilikçi iş fikirleri...
        Sakarya Teknokent, "G-Fast Hızlandırma Programı" ile yenilikçi iş fikirleri...
        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan oda ve kooperatif ziyareti
        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan oda ve kooperatif ziyareti