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        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan oda ve kooperatif ziyareti

        Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, oda ve kooperatif ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:38
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        Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan oda ve kooperatif ziyareti
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        Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, oda ve kooperatif ziyaretlerinde bulundu.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Gündoğdu, Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fazlı Demirci ile bir araya geldi.

        Oda faaliyetleri hakkında bilgi alan Gündoğdu, Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nurettin Samsa'yı da ziyaret etti.

        Ziyarette çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

        Başkan Gündoğdu, esnaflığın küçüğü büyüğü olmayacağını belirterek, "Herkes yaptığı işlerde başarılı olmak, müşterilerini korumak, kollamak ve devamlı gelmelerini sağlamak zorundadır. Belediye olarak tüm esnafın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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