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        AK Parti belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:44
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        AK Parti belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akyazı pazar yeri esnafı, sanayi sitesi esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Alemdar, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Akyazı'nın önceki seçimlerde Marmara Bölgesi'nde birinci olduğunu belirterek, "Şimdi ise çok önemli yerel seçimin arifesindeyiz. İnanıyorum ki, Akyazı'mızın kıymetli insanı bu davaya her zaman olduğundan daha güçlü destek verecektir." ifadelerini kullandı.

        Alemdar ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Şubat Cumartesi gerçekleştireceği miting programına vatandaşları ve esnafı davet etti.

        Alemdar'a, Akyazı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çolak eşlik etti.

        - Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik'ten ziyaretler

        Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) ve Sakarya Üniversitesi'ni (SAÜ) ziyaret etti.

        ASRİAD Başkanı Rıdvan Ulusal ve üyeleriyle bir araya gelen Çelik, Serdivan'ın ekonomik anlamda büyüme ve gelişme potansiyeline destek sağlayacak projelerini anlattı.

        Çelik'e ziyaretinde, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, meclis üyesi adayları Adem Kümbet ve Adem Kıyak ile teşkilat üyeleri eşlik etti.

        Daha sonra SAÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'ndeki programa katılan Çelik, Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Prof. Dr. Musa Eken, Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen, Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Döker, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay ile bir araya geldi.

        Çelik, SAÜ'nün, şehrin ayrılmaz parçası ve vazgeçilmez değeri olduğuna vurgulayarak, göreve geldiklerinde ortak proje ve organizasyonlarla, ilçenin sosyal ekonomik alandaki potansiyelini artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Ferizli Belediye Başkan adayı Gündoğdu'dan ziyaret

        Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ferizli Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, ilçe esnafı ve sanatkar kuruluşlarını ziyaret etti.

        Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nurettin Samsa, Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Tan ve Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fazlı Demirci ve yönetimleri ile görüşen Gündoğdu, görev yaptıkları süre boyunca esnaf ve sanatkarın her sorunu ile yakından ilgilendiklerini, yeni dönemde de bu işbirliklerinin süreceğini ifade etti.

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