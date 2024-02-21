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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu; 3 gözaltı

        SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak tütün, tabanca ve tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kaçak ürünler ve uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiği 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 340 gram bonzai, 2 extacy hap, 50 milim sıvı amfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 35 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 133 kilo kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu makaron, 112 bin boş makaron, 320 kilo bandrolsüz paket tütün ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:39
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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu; 3 gözaltı
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        SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak tütün, tabanca ve tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kaçak ürünler ve uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiği 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 340 gram bonzai, 2 extacy hap, 50 milim sıvı amfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 35 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 133 kilo kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu makaron, 112 bin boş makaron, 320 kilo bandrolsüz paket tütün ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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