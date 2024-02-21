Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu; 3 gözaltı
SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak tütün, tabanca ve tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kaçak ürünler ve uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiği 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 340 gram bonzai, 2 extacy hap, 50 milim sıvı amfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 35 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 133 kilo kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu makaron, 112 bin boş makaron, 320 kilo bandrolsüz paket tütün ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
SAKARYA'dadüzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak tütün, tabanca ve tüfek ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kaçak ürünler ve uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiği 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 340 gram bonzai, 2 extacy hap, 50 milim sıvı amfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 35 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 133 kilo kıyılmış tütün, 58 bin 600 dolu makaron, 112 bin boş makaron, 320 kilo bandrolsüz paket tütün ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
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