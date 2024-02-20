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        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar edip kayboldu, 1 haftadır aranıyor

        SAKARYA'da, eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir (56), kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı. Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir'in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu. Bir haftadır süren aramalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 28 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda ayrıca iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanıldı. Doğancılar Mahallesi'nin etrafındaki ormanda ve Sakarya Nehri kenarlarındaki çalışmalarda Leyla Demir, bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:01
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        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar edip kayboldu, 1 haftadır aranıyor
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        SAKARYA’da, eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir (56), kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı. Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir’in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu. Bir haftadır süren aramalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 28 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda ayrıca iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanıldı. Doğancılar Mahallesi'nin etrafındaki ormanda ve Sakarya Nehri kenarlarındaki çalışmalarda Leyla Demir, bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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