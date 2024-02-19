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        Şizofreni hastası, tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası A.Y. (65), tartıştığı komşusu Barış Demir'i (43) tüfekle vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.  A.Y. (65) isimli şizofren hastası, aynı apartmanda oturan komşusu Barış Demir ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y., evine gidip tüfeğini aldıktan sonra Barış Demir'in oturduğu daireye girdi. A.Y., Barış Demir'in evinde, yatalak babasının yanında tüfeği ateşledi. Mermilerin isabet ettiği Barış Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Barış Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Barış Demir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:44 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:48
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        Şizofreni hastası, tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdü
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası A.Y. (65), tartıştığı komşusu Barış Demir'i (43) tüfekle vurarak öldürdü. Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.  A.Y. (65) isimli şizofren hastası, aynı apartmanda oturan komşusu Barış Demir ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y., evine gidip tüfeğini aldıktan sonra Barış Demir'in oturduğu daireye girdi. A.Y., Barış Demir'in evinde, yatalak babasının yanında tüfeği ateşledi. Mermilerin isabet ettiği Barış Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Barış Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Barış Demir’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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