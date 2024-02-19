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        Sakarya'da bir kişi komşusu tarafından tüfekle öldürüldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşunu tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 21:30
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        Sakarya'da bir kişi komşusu tarafından tüfekle öldürüldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde komşunu tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (65), komşusu Bahattin Demir (43) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'e ateş etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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