Sakarya'da bir kişi komşusu tarafından tüfekle öldürüldü

Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (65), komşusu Bahattin Demir (43) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartıştı.

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