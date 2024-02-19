Sakaryaspor'un Trendyol 1. Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23. haftada evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek, sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23. haftada evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek, sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
İkinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başlayan Sakarya temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.
Dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0'la geçti.
Ligin 22. haftasında Bodrumspor'la golsüz berabere kalan Sakaryapor, 23. haftada evinde Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenmeyi başardı.
Böylece sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakarya ekibi, 23. haftayı 40 puanla 5. sırada tamamladı.
Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısındaki 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü.
Yeşil siyahlı takım, ligin 24. haftasında ilk devrede 2-0 mağlup ettiği lider Eyüpspor'a konuk olacak.
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