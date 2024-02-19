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        Sakaryaspor'un Trendyol 1. Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23. haftada evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek, sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:04
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        Sakaryaspor'un Trendyol 1. Lig'deki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 23. haftada evinde ağırladığı Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek, sezonun ikinci devresindeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

        İkinci devreye evinde Göztepe'ye 2-1 yenilerek başlayan Sakarya temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu.

        Dış sahada Ümraniyesporla 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, evinde ağırladığı Teksüt Bandırmaspor'u 1-0'la geçti.

        Ligin 22. haftasında Bodrumspor'la golsüz berabere kalan Sakaryapor, 23. haftada evinde Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenmeyi başardı.

        Böylece sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakarya ekibi, 23. haftayı 40 puanla 5. sırada tamamladı.

        Sakarya temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısındaki 6 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü.

        Yeşil siyahlı takım, ligin 24. haftasında ilk devrede 2-0 mağlup ettiği lider Eyüpspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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