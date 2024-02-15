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        Ormanda, otomobilinde cesedi bulunmuştu; sanık karı- kocaya ağırlaştırılmış müebbet

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız'ı (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fındık tüccarı Ersin Koç (41) ve eşi Lale Koç (35), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde 9 Kasım 2022'de, fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız, evinden otomobiliyle ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi durumdan endişelenerek ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sonucu Erdal Sakız, kaybolduktan 10 gün sonra Çam Dağı ormanında otomobilinin içerisinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç ve eşi Lale Koç tutuklandı. Koç çifti, ilk ifadelerinde olayı itiraf ederken, daha sonra suçlamaları reddetti. MAHKEME KARARINI VERDİ Olayla ilgili Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde suçlamaları reddeden Ersin Koç ve Lale Koç'un 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:05
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        Ormanda, otomobilinde cesedi bulunmuştu; sanık karı- kocaya ağırlaştırılmış müebbet
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız’ı (43) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fındık tüccarı Ersin Koç (41) ve eşi Lale Koç (35), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde 9 Kasım 2022’de, fındık bahçesi sahibi Erdal Sakız, evinden otomobiliyle ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi durumdan endişelenerek ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sonucu Erdal Sakız, kaybolduktan 10 gün sonra Çam Dağı ormanında otomobilinin içerisinde silahla vurularak hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında; aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç ve eşi Lale Koç tutuklandı. Koç çifti, ilk ifadelerinde olayı itiraf ederken, daha sonra suçlamaları reddetti. MAHKEME KARARINI VERDİ Olayla ilgili Sakarya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinde suçlamaları reddeden Ersin Koç ve Lale Koç’un 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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