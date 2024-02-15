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        "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" fotoğraf yarışmasında ödüller verildi

        Akyazı Belediyesince düzenlenen "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:20
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        "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" fotoğraf yarışmasında ödüller verildi
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        Akyazı Belediyesince düzenlenen "4 Mevsim Akyazı’da Yaşam Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan 425 fotoğrafın değerlendirme süreci tamamlandı.

        Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki ödül töreninde yapıtığı konuşmada, yarışmayla ilçenin bugününü yarınlara taşıma fırsatı bulacaklarını belirtti.

        Dereceye girenleri tebrik eden Soykan, "Akyazı'mızın doğal güzelliklerini, sosyal ve kültürel motiflerini fotoğraf sanatçılarının gözünden görme fırsatı bulduğumuz bu yarışma sayesinde kültürel hafızamızı oluşturma adına da önemli adım atmış olduk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçemizdeki kültürel çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Ödüllerin takdim edildiği programda ayrıca, şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşi yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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