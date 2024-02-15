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        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın aranıyor

        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine, önceki gün "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbar ettikten sonra kaybolan kadını arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:39
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        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın aranıyor
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        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine, önceki gün "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbar ettikten sonra kaybolan kadını arama çalışması yürütülüyor.

        Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D. (56), 13 Şubat'ta akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep etti.

        İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti.

        Leyla D'yi evde bulamayan ekiplerin görüştüğü kadının eşi Siracettin D'nin, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi.

        Telefonla aradıkları Leyla D'ye ulaşamayan ekipler, çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        Telefonunun son olarak sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu.

        İz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalarda, AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyetine devam ediyor.

        Öte yandan gözaltına alınan Siracettin D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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