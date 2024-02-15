Sakarya yeni yıla 451 milyon 593 bin dolarlık ihracatla başladı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk ayında 451 milyon 593 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocakta otomotiv başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, fındık ve mamulleri gibi çeşitli sektörlerde dış satım gerçekleştiren Sakarya, ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sağladı.

Yeni yıla 451 milyon 593 bin dolarlık dış satımla başlayan Sakarya, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer aldı.

Kentten 102 ülke ve 8 serbest bölgeye ürün gönderilirken, en çok ihracat yüzde 87,3 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinin bulunduğu Sakarya, ocakta 394 milyon 585 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza attı.

Kentten yılın ilk ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya oldu.