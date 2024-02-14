Akyazı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Akyazı Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde imzalanan sözleşme ile belediye bünyesindeki kadrolu çalışanların maaşlarına yüzde 94,46, şirket çalışanlarına ise yüzde 91 zam yapıldı.

Personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 5 yılda yaptığı çalışmalar ve gelecekteki projeleri hakkında sunum yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, bu başarıda herkesin payı olduğuna değindi.

Toplu iş sözleşmesi hakkında çalışanları bilgilendiren Soykan, "Sizin emeğiniz bizim için çok değerli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğinizin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Maaşlarınıza belediye bütçemizin el verdiği ölçüde en yüksek oranda artış yapmaya çalıştık. Her birinize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir de sözleşmenin tüm personele hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) temsilcileri de katıldı.