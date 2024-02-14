Taraklı'da ev yangında kullanılamaz hale geldi

MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ailenin zararını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

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