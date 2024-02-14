Taraklı'da ev yangında kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi TOKİ konutlarındaki 3 katlı apartmanın son katında Özlem Ç'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Özlem Ç, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz ile aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, ailenin zararını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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