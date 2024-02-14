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        Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:40
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        Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        İ.B. yönetimindeki kamyonet, Ziahmet Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Makbule Mermer'e (67) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mermer'in öldüğünü belirledi.

        Mermer'in cesedi, Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Öte yandan, Makbule Mermer'in, Beyhekim Hastanesi Müdürü Osman Mermer'in annesi olduğu ve bu sene hacca gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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