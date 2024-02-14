Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Öte yandan, Makbule Mermer'in, Beyhekim Hastanesi Müdürü Osman Mermer'in annesi olduğu ve bu sene hacca gideceği öğrenildi.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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