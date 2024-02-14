Sakarya'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İ.B. yönetimindeki kamyonet, Ziahmet Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Makbule Mermer'e (67) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mermer'in öldüğünü belirledi.
Mermer'in cesedi, Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Öte yandan, Makbule Mermer'in, Beyhekim Hastanesi Müdürü Osman Mermer'in annesi olduğu ve bu sene hacca gideceği öğrenildi.
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