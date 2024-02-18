Sakaryaspor - Çorum FK: 3-1

STAT: Yeni Sakarya Atatürk HAKEMLER: Davut Dakul, Seyfettin Ünal, Mehmet Şengül, SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Rajko Rotman, Sinan Kurt, Nsana Simon (Dk. 53 Samed Onur), Zdravko Dimitrov (Dk. 76 Koray Kılınç), Burak Süleyman(Dk. 71 Muhammet Himmet Ertürk), Kabongo Kasongo (Dk. 46 Del Valle) ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay- Kerem Kalafat (Dk. 84 Suat Kaya), Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 59 Ahmet İlhan), Atakan Akkaynak (Dk. 59 Verheydt), Mıchal Nalepa (Dk. 84 Hakan Barış), Geraldo, Ahmet Sağat (Dk. 76 Emre Aydın) GOLLER: Dk. 5 Burak Süleyman, Dk. 77 ve Dk. 90+4 Del Valle (Sakaryaspor)- Dk. 88 Eren Aydın (Çorum FK) SARI KARTLAR: Çağlayan Menderes, Samed Onur (Sakaryaspor), Erkan Kaş, Thomas Jakko Verhejdt (Çorum FK) 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Çorum FK’yı 3-1 mağlup etti. 5’inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında sol kanattan Dimitrov’un ortasına kafa vuruşu yapan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi. 1-0 12’nci dakikada gelişen Çorum FK atağında Ferhat Yazgan’ın ceza sahası dışından şık şutunu kaleci Cihan Topaloğlu kurtardı. 52'nci dakikada Çorum FK'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Ceza sahasının dışında topa gelişine sert vuran Nalepa'nın şutunu kaleci Cihan kurtararak gole izin vermedi. 77’nci dakikada Sakaryaspor atağında Koray Kılınç’ın pasıyla topla buluşan Del Valle’nin şutunda top fileleri havalandırdı: 2-0. 89’uncu dakikada Çorumspor atağında Eren Aydın’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 90+4’üncü dakikada Sinan’ın pasında topla buluşan Del Valle sert şutuyla golü buldu: 3-1.

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