Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "İkinci yarıda sahada mutlak mücadele vardı. Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesi, oyuncularımızın ikinci yarıdaki mücadele gücü, oyunun sonucunu bu hale getirdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:47 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, "İkinci yarıda sahada mutlak mücadele vardı. Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesi, oyuncularımızın ikinci yarıdaki mücadele gücü, oyunun sonucunu bu hale getirdi." dedi.

        Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken gol bulup ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gittiklerini belirtti.

        Rakip takımın bugün tedbirlerini ve oyundaki güçlerini kullanmak için sahada var gücüyle baskı uyguladığını anlatan Karslı, bu baskıyı beklediklerini ama oyuncuların bunu saha içerisinde çok kavrayamadığını söyledi.

        Karslı, bu durumu Bodrum FK maçında da yaşadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Bu, olağan bir şey. Baskıya cevap verme konusunda biraz geç kalmış olabiliriz. Biraz çok fazla gömüldük gibi göründü. Topa sahip olamadık. İşte o zaman diğer faktörler devreye girdi. Neydi onlar? Oyuncuların alandaki yerlerinin değişimi, pas yapabileceğimiz toplara daha çok sahip olmamız için alanlardaki yerlerimizi kapatmak, top tutacak oyuncuların sahaya yayılımını iyi yapmak gibi. Sürece yaydık, o süreç içerisinde kaza golü de yedik. Daha da kötüsü olabilir miydi, olabilirdi ama olmaması için ikinci yarıda sahada mutlak mücadele vardı. Rakibin bu kadar çok fazla yüklenmesi, oyuncularımızın ikinci yarıdaki mücadele gücü, oyunun sonucunu bu hale getirdi."

        - Ahlatcı Çorum FK cephesi

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, müsabakaya hafta başından beri iyi çalıştıklarını ancak maçın başında duran toptan gol yediklerini dile getirdi.

        Seyircisi önünde oyuna iyi başlayan Sakaryaspor gol atınca 20'nci dakikalara kadar toparlanmakta zorlandıklarını aktaran Özbalta, "Bir iki kere kaleye ciddi şekilde gittik, pozisyona girdik ama oradan sonra dengelendi oyun. İlk yarı biterken de yine birkaç gol olabilecek net pozisyon oldu." diye konuştu.

        Özbalta, ikinci yarı oyuna bambaşka senaryoyla çıktıklarına, oyunu domine edip rakip takımın yarı sahasında oynadıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

        "Orada da istediklerimizi uygulayan oyuncu arkadaşlarımız, pozisyonlarımız var. Yani 1-0'ken çevirecektik. 2-0 olunca oyuncular yine çevirme çabası içindelerdi ve bırakmama çabaları ileriye dönük beni son derece umutlandırdı ve mutlu etti. Çünkü hemen hemen 3,5 aydır beraberiz. Onlara hem taktiksel disiplin hem de oyunu bırakmamayla alakalı psikolojik anlamda bayağı dokunuşlar yapmışız ve arkadaşlarımız da buna cevap vermiş. O anlamda çok sevindim. Tabii ki burada kazanan bir takım var. Sakaryaspor'u tebrik etmek lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Çorum FK: 3-1
        Sakaryaspor - Çorum FK: 3-1
        Sakaryaspor - Çorumspor: 3-1
        Sakaryaspor - Çorumspor: 3-1
        Ormanda, otomobilinde cesedi bulunmuştu; sanık karı- kocaya ağırlaştırılmış...
        Ormanda, otomobilinde cesedi bulunmuştu; sanık karı- kocaya ağırlaştırılmış...
        Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin davada karar
        Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin davada karar
        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın ar...
        Sakarya'da Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduktan sonra kaybolan kadın ar...
        "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" fotoğraf yarışmasında ödüller verildi
        "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" fotoğraf yarışmasında ödüller verildi