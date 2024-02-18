Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Ankaragücü-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar 66 puan ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alıyor. Haftaya 11. sırada giren Başkent ekibinin ise 29 puanı bulunuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 26. haftada Ankaragücü'ne konuk oluyor.
STAT: Eryaman
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
13' Kerem Demirbay, 14' Sanchez, 39' Icardi (p)
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kazımcan, Mujakjic, Radakovic, Kitsiou, Pedrinho, Ali Kaan, Saponara, Efkan, Cephas, Sowe
Galatasaray: Muslera, Kohn, Sanchez, Nelsson, Barış Alper, Berkan, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, IcardiMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Ligde geride kalan 25 haftada 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 66 puan topladı. Galatasaray, 1 maç eksiğiyle Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli takım ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
SON 9 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. "Cimbom" üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.
LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
104. RANDEVU
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 103 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 214 gole, başkent ekibi 90 golle karşılık verdi.