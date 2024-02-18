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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı

        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında başlayan daha sonra kırsal Ekinlik Mahallesi'ne sıçrayan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı. 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:07
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        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
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        DHA'nın haberine göre; olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ekinlik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ve Uygur aileleri arasında Kızıltepe ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Akşam saatlerinde Ekinlik Mahallesi’nde karşılaşan taraflar arasındaki tartışma bir kez daha taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralananlardan biri ağır olmak üzere her iki aileden toplam 17 kişi yaralandı.

        Fotoğraf: DHA

        YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Yaralılardan A. Çelik, B. Çelik, A. Çelik ile M. Orhan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Z. Çelik, H. Çelik, Y. Uygur, T. Uygur, Y. Uygur, C. Uygur, Y. Uygur, A. Uygur, E. Uygur, N. Uygur, F. Uygur, H. Uygur ile İ. Uygur Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı Tedavi altına alınan yaralılardan İ. Uygur’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Jandarma, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alırken, geniş güvenlik önlemi alınan mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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